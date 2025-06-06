Daily Mail: Европа не может подготовиться к конфликту с Россией из-за экологических законов ЕС

Кроме того, три года назад Европейская комиссия призвала членов ЕС рассмотреть способы сокращения выбросов в ходе военной деятельности и с этой целью чаще проводить виртуальные учения, а не реальные. Также европейские военные должны соблюдать определенные квоты на утилизацию отходов, что может помешать проведению тренировок с боевыми патронами.