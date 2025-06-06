Согласно статье, министры обороны 11 европейских стран — Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Финляндии, Эстонии, Дании и Нидерландов — написали письмо Андрюсу Кубилюсу, еврокомиссару по вопросам обороны и космоса. В нем говорится, что экологические правила ЕС препятствуют расширению военных баз и подготовке пилотов реактивных истребителей.
Кроме того, три года назад Европейская комиссия призвала членов ЕС рассмотреть способы сокращения выбросов в ходе военной деятельности и с этой целью чаще проводить виртуальные учения, а не реальные. Также европейские военные должны соблюдать определенные квоты на утилизацию отходов, что может помешать проведению тренировок с боевыми патронами.
В письме говорится:
Надежное сдерживание… требует пространства для обучения, включая полеты, навигацию и вождение, а также создание соответствующих удобств. Сейчас некоторые законодательные акты ЕС создают прямые препятствия для вооруженных сил.
Министры обороны в письме призвали проверить новое природоохранное законодательство ЕС на предмет его потенциального влияния на усилия европейских стран по перевооружению, прежде чем оно вступит в силу.