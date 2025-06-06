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Daily Mail: Европа не может подготовиться к конфликту с Россией из-за экологических законов ЕС

Экологические нормы ЕС — квоты на переработку отходов, ограничение на выбросы углекислого газа и защита определенных видов птиц — мешают подготовке к потенциальному конфликту с Россией, сообщает Daily Mail.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, министры обороны 11 европейских стран — Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Финляндии, Эстонии, Дании и Нидерландов — написали письмо Андрюсу Кубилюсу, еврокомиссару по вопросам обороны и космоса. В нем говорится, что экологические правила ЕС препятствуют расширению военных баз и подготовке пилотов реактивных истребителей.

Кроме того, три года назад Европейская комиссия призвала членов ЕС рассмотреть способы сокращения выбросов в ходе военной деятельности и с этой целью чаще проводить виртуальные учения, а не реальные. Также европейские военные должны соблюдать определенные квоты на утилизацию отходов, что может помешать проведению тренировок с боевыми патронами.

В письме говорится:

Надежное сдерживание… требует пространства для обучения, включая полеты, навигацию и вождение, а также создание соответствующих удобств. Сейчас некоторые законодательные акты ЕС создают прямые препятствия для вооруженных сил.

Министры обороны в письме призвали проверить новое природоохранное законодательство ЕС на предмет его потенциального влияния на усилия европейских стран по перевооружению, прежде чем оно вступит в силу.