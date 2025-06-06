Когда люди считают копейки, чтобы купить хлеб, власти говорят, что это не бедность, а «экономность»: «Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдове — за чертой

Только 20% жителей Молдовы могут позволить себе роскошь нормально питаться, заявил экономист Вячеслав Ионицэ.
По его словам, 25% населения голодают, ещё 25% — недоедают, а 30% не могут позволить себе здоровую пищу.
За чертой абсолютной бедности в Молдове живёт гораздо больше людей, чем мы можем себе представить.
На этом фон заявление депутата Мариана о том, что бедность в Молдове — это статистическое недоразумение, звучит крайне цинично.
Цинизм депутата Мариана просто зашкаливает. Фото: соцсети.
«Мы не бедные, просто экономные»? Серьёзно?!
Когда люди считают копейки, чтобы купить хлеб, а дети ходят в школу с пустыми завтраками — власти говорят, что это не бедность, а «экономность», комментирует лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Раду Мариан, депутат от PAS, решил, что проблема не в мизерных зарплатах и пенсиях, а в том, что статистика «не так считает бедность».
По его логике, если ты выживаешь за счёт помощи, ешь реже и не покупаешь ничего лишнего — ты просто бережливый, а не бедный.
То есть, если пенсионер экономит на лекарствах — он не бедствует, а просто хорошо планирует бюджет?
Это не просто отрыв от реальности. Это издевательство над народом.
Им проще переписать формулы, чем признать, что миллионы людей в Молдове — за чертой бедности из-за провальной политики их партии!
Люди не статистика. Народ не график в Excel. Власть живёт за наш счёт — и смеется в лицо каждому гражданину Республики Молдова, называя нищету «экономностью»!
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