Красносельский: Приднестровье экономит энергоресурсы, чтобы не допустить кризиса

Как я говорил ранее, положение дел в энергетике шаткое. Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдова на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников. Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения.