Красносельский: Приднестровье экономит энергоресурсы, чтобы не допустить кризиса

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Положение в энергетической системе Приднестровья остается шатким, в регионе вынуждены экономить, чтобы не допустить энергокризиса, об этом в соцсети сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Как я говорил ранее, положение дел в энергетике шаткое. Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдова на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников. Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения.
Председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов сообщил прессе, что в регионе намерены продлить режим ЧП в экономике до тех пор, пока не нормализуется ситуация с поставками газа.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору иностранная компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки. Данный объем рассчитан для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.
Напомним, режим чрезвычайного положения в экономике в Приднестровье был введен 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике. Впоследствии он неоднократно продлевался, очередной срок действия назначен до 8 июня 2025 года включительно.