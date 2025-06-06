Трамп заявил, что ему не интересно разговаривать с потерявшим рассудок Маском

«У многих создается впечатление, что это была постановочная ссора, потому что она выглядит как слишком яркий разлад. Слишком агрессивно бывшие союзники себя ведут в отношении друг друга. То есть либо между ними очень много накопилось разногласий, либо это действительно постановка. И тот, и другой вариант нельзя исключать», — сказал политолог.