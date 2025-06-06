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Казахстан и Греция налаживают сотрудничество в судостроении и логистике

C 4 по 6 июня проходит визит руководства Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» в Грецию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Источник: посольство РК

Визит организован Посольством РК в целях укрепления двустороннего сотрудничества в морской отрасли.

В состав делегации вошли руководители ключевых казахстанских морских структур, включая генерального директора КМТФ Айдара Оржанова.

В рамках визита казахстанская делегация провела встречи с руководством ведущих греческих судоходных компаний, а также посетила производственные объекты судоремонта и ряд объектов портовой инфраструктуры.

Основное внимание было уделено обсуждению перспективных направлений взаимодействия в сфере судостроения, технического обслуживания флота, логистики, а также развития транспортных маршрутов. Особый интерес вызвало изучение опыта греческой стороны в интеграции современных технологических решений в управление морским флотом.

Стороны выразили готовность к расширению диалога и налаживанию устойчивых каналов сотрудничества между профильными организациями двух стран. Визит стал важным шагом к формированию прочного партнерства между Казахстаном и Грецией в области морских перевозок и логистики.