ЧВК «Вагнер» покидает Мали

ЧВК «Вагнер», которая находиласяь в Мали с 2022 года, сообщила, что завершила основную миссию и покидает страну. В пресс-службе частной военной компании рассказали, что за 3,5 года силами «вагнеровцев» были ликвидированы «4 главаря террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз», а также возвращена под контроль правительства Мали захваченная территория, включая крупные региональные центры Кидаль и Анефис. Подробности — в материале «Газеты.Ru».