В Литве начали высаживать из поездов россиян с загранпаспортами без биометрии

1 июня в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что российские граждане больше не смогут въезжать в страну по загранпаспорту старого образца — без биометрии. Однако тогда в ведомстве уточнили, что это правило не распространится на россиян, которые пересекают границу, чтобы попасть в Калининград.