В Литве начали высаживать из поездов россиян с загранпаспортами без биометрии

Во избежание таких ситуаций пассажирам рекомендуется оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД). Для его получения необходимо покупать билеты не позже чем за 28 часов до отправления поезда.
«При отсутствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления», — сказано в сообщении ФПК. Уточняется, что УПД-ЖД теперь необходим даже при наличии шенгенской визы.
1 июня в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что российские граждане больше не смогут въезжать в страну по загранпаспорту старого образца — без биометрии. Однако тогда в ведомстве уточнили, что это правило не распространится на россиян, которые пересекают границу, чтобы попасть в Калининград.