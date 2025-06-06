Скандал в юстиции Молдовы: Почему на зарплату 110 тысяч леев в месяц никто не хочет идти

Знаете, в чём тут проблема? В том, что и дворнику можно назначить зарплату 110 тысяч леев в месяц и двор будет сверкать — ни пылинки, ни соринки. Проблема в том, что за пределами вылизанного двора будет старая, добрая Молдова, в которой куча нерешаемых проблем. Тоже самое и с веттингом, при всем уважении к некоторым членам комиссии, но всей этой истории уже три года и пока нет ни одного позитивного эффекта. Все эти «остались умеренно коррумпированные» и «самые плохие ушли из системы» — всё это чушь недалёких людей, уверенных, что схватили бога за бороду и при власти будут вечно. Между тем за три года очищение юстиции оказалось не связано ни с ростом экономики (он нулевой), ни с притоком внешних инвестиций (похожая история), ни с притоком технологий (вообще глубокий минус), ни с ростом благосостояния широких масс. Три года идёт процесс, на который многие молятся, но который никак не связан с насущной повесткой.