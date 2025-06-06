Скандал в юстиции Молдовы: Почему на зарплату 110 тысяч леев в месяц никто не хочет идти

Член комиссии веттинга Андрей Бивол говорит, что совершенно оправдано получение им и его коллегами зарплаты более чем 110 тысяч леев в месяц:
«Думаю, что сумма оправдана, абсолютно оправдана. Потому что сколько людей готовы делать эту работу? Да [за такую зарплату]».
Он добавил, что секретариат комиссии веттинга получает зарплаты ещё больше и хоть там есть 20 рабочих позиций, но заполнить их все не удаётся даже «с такой зарплатой, но, чтобы они отвечали условиям этики, неподкупности и профессионализма».
Бивол заметил, что иностранные члены комиссии получают оклады еще больше, но их обеспечивают внешние партнёры из своих бюджетов.
Знаете, в чём тут проблема? В том, что и дворнику можно назначить зарплату 110 тысяч леев в месяц и двор будет сверкать — ни пылинки, ни соринки. Проблема в том, что за пределами вылизанного двора будет старая, добрая Молдова, в которой куча нерешаемых проблем. Тоже самое и с веттингом, при всем уважении к некоторым членам комиссии, но всей этой истории уже три года и пока нет ни одного позитивного эффекта. Все эти «остались умеренно коррумпированные» и «самые плохие ушли из системы» — всё это чушь недалёких людей, уверенных, что схватили бога за бороду и при власти будут вечно. Между тем за три года очищение юстиции оказалось не связано ни с ростом экономики (он нулевой), ни с притоком внешних инвестиций (похожая история), ни с притоком технологий (вообще глубокий минус), ни с ростом благосостояния широких масс. Три года идёт процесс, на который многие молятся, но который никак не связан с насущной повесткой.
Да, члены веттинга делают очень важную работу — но также и дворник за 110 тысяч леев будет считать, что поддержание чистоты в его дворе работа очень важна и практически основа мироздания. Это совершенно нормально считать свой труд главным и хотеть получать за свой труд много.
Но проблема всё та же — за пределами веттинга (двора) у нас целая страна с ворохом нерешённых проблем, а дворники (члены комиссии) делают вид, что это не так. И, нет, мы бы за веттинг не взялись — по той причине, что задорого вылизать двор не может быть решением прорванной на соседней улице трубы. Ну вы просто прилагаете очень много сил не там, где надо. И даже по-человечески понятно почему. Непонятно почему череда скандалов в юстиции последних лет никого не навела на мысль, что из ручной юстиции делают ручную юстицию, то есть происходит бег на месте. И может тогда членам веттинга надо к 110 тысячам леев зарплаты добавить и оплаченный из госбюджета поход к окулисту.
Источник: t.me/romania_ru.
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