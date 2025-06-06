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Последние зарубежные новости за 6 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 6 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NYT: Мерц провалил «украинскую миссию» в Белом доме

Канцлер Германии был радушно принят в Белом доме, но не смог убедить Трампа активнее поддерживать Украину. The New York Times пишет, что его миссия по укреплению антироссийской позиции Европы не увенчалась успехом.

Bloomberg узнал сценарий атаки США и Израиля по Ирану

Израиль готов нанести удар по ядерным объектам Ирана, но Трамп предложил сначала дать переговорам последний шанс. Если не получится, возможен совместный авиаудар США и Израиля. Согласно статье, наиболее очевидным и эффективным вариантом такой операции был бы удар с воздуха.

Reuters: в НАТО минимизируют контакт Зеленского и Трампа на саммите

Союзники по НАТО не хотят расстраивать Трампа, поэтому на саммите в Гааге постараются ограничить обсуждение Украины. Зеленский сможет присутствовать на предварительном ужине, но не на основных заседаниях.

WP: Украина продолжает разработку «сложных операций» против РФ

Украина продолжает готовить «сложные операции» на территории России, похожие на недавнюю атаку на военные аэродромы. Подготовка к таким скоординированным атакам началась 18 месяцев назад, говорится в сообщении издания.

NYT рассказала, как Трамп и Маск могут навредить друг другу

Конфликт между Маском и Трампом обострился до предела. Маск заявил о поддержке импичмента Трампа и готов финансировать его оппонентов. В ответ Трамп угрожает отобрать у Маска госконтракты и начать проверки.