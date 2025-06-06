Последние зарубежные новости за 6 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Израиль готов нанести удар по ядерным объектам Ирана, но Трамп предложил сначала дать переговорам последний шанс. Если не получится, возможен совместный авиаудар США и Израиля. Согласно статье, наиболее очевидным и эффективным вариантом такой операции был бы удар с воздуха.