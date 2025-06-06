Флориан Филиппо заявил, что французский лидер, взявшись помогать властям Украины, не оставил ни цента для армии собственной страны. «Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры, и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.