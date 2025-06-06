6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон растратил все национальные деньги на Украину, сообщает газета «Известия».
Флориан Филиппо заявил, что французский лидер, взявшись помогать властям Украины, не оставил ни цента для армии собственной страны. «Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры, и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
По словам политика, состояние, в котором пребывает современная французская армия, хуже, чем было когда-либо раньше. Он отметил, что за громкими заявлениями Макрона скрывается крайне тяжелое положение вооруженных сил страны.
По словам Филиппо, Украина получает от Парижа помощь в размере 200 млн евро. Политик назвал недопустимыми планы французских властей сократить расходы на здравоохранение и прочие государственные нужды, навязывая своим гражданам «меры жестокой экономии», и продолжать финансировать Украину. -0-