WSJ узнала, что команда Трампа давит на сенат из-за санкций против России

По словам сенатора, проект призван помочь Трампу добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 3 июня заявил, что проект санкций против России полностью готов, осталось лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа. По словам лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, палата может начать работу над законопроектом в июне.