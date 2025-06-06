Психиатр Шуров оценил слова Трампа о безумии Маска

Психотерапевт Василий Шуров не увидел признаков безумия у американского миллиардера, бывшего руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, на которые ранее указал президент США Дональд Трамп.
По мнению специалиста, Маск просто развлекается и ведет себя демонстративно.
«Да, это милая странность. Он просто дурачится, ему скучно. Трамп с кем-то увлеченно разговаривает и про него забыл. Вот он так там развлекает окружающих. Маск — эксцентричный человек, которому нравится внимание. Он может зажигать», — объяснил aif.ru Шуров, комментируя видео из соцсетей, на котором Маск показывает фокус с вилками и ложками, а Трамп сидит позади него.
Эксперт также отметил, что в конфликте с Дональдом Трампом Илона Маска, скорее всего, ожидает поражение, поскольку он не понимает политических реалий и уже успел нажить множество врагов.
Напомним, между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка на фоне обсуждения бюджетного проекта США. Поводом для конфликта стало высказывание предпринимателя, который назвал предложенный документ «отвратительной мерзостью» и на следующий день призвал «убить законопроект».
В ответ Трамп выразил разочарование Маском, отметив, что «многое для него сделал».
В свою очередь Маск заявил, что именно его поддержка помогла Трампу занять пост президента, а Республиканской партии — получить контроль над обеими палатами Конгресса.