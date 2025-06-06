Психиатр Шуров оценил слова Трампа о безумии Маска

«Да, это милая странность. Он просто дурачится, ему скучно. Трамп с кем-то увлеченно разговаривает и про него забыл. Вот он так там развлекает окружающих. Маск — эксцентричный человек, которому нравится внимание. Он может зажигать», — объяснил aif.ru Шуров, комментируя видео из соцсетей, на котором Маск показывает фокус с вилками и ложками, а Трамп сидит позади него.