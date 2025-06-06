Белый дом набросился на Сенат из-за России: вопрос санкций решит изменение одного слова

Администрация президента США Дональда Трампа начала тайно давить на американский Сенат в попытке смягчить санкции против России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, на данный момент Белый дом пытается воздействовать на сенатора Линдси Грэма* — автора законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России. Его пытаются убедить смягчить собственный подход. Причем изменив формулировки в документе и добавив оговорки. Предполагается, что одна из них позволит Трампу самому решать, когда вводить санкции.
Белый дом считает оптимальным вариантом, если в законопроекте слово Shall (должен) сменится на May (может). Тогда санкции, фактически, станут необязательными. И смогут быть введены исключительно по желанию Трампа.
При этом все действия Белого дома обусловлены текущими планами. Нынешняя администрация США хочет наладить отношения с Россией, а не продолжать проукраинскую риторику предшественников.
Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что считает законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ чересчур жесткими. Поэтому он даже просил пока не воплощать его в жизнь. По соответствующему вопросу он обращался напрямую к лидеру республиканского большинства Верхней палаты Конгресса США.
* — Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.