Белый дом набросился на Сенат из-за России: вопрос санкций решит изменение одного слова

Как отмечает издание, на данный момент Белый дом пытается воздействовать на сенатора Линдси Грэма* — автора законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России. Его пытаются убедить смягчить собственный подход. Причем изменив формулировки в документе и добавив оговорки. Предполагается, что одна из них позволит Трампу самому решать, когда вводить санкции.