Mash: Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена

«Они (тела. — “Газета.Ru”) хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем», — заявил Мединский.