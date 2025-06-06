Собянин сказал о пятой отраженной атаке БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.
К месту, куда упали обломки, прибыли сотрудники экстренных служб, говорится в Telegram-канале Собянина.
В 17.48 Собянин писал, что силы ПВО сбили два БПЛА, летевших в направлении Московского региона, а в 17.52 он заявил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили дрон, атаковавший Москву. Еще об одном беспилотнике Собянин сказал в 18.28.
Читайте материал: «Российские войска уничтожили переправу в районе Купянска, использовавшуюся ВСУ».