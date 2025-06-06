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Собянин сказал о пятой отраженной атаке БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.

К месту, куда упали обломки, прибыли сотрудники экстренных служб, говорится в Telegram-канале Собянина.

В 17.48 Собянин писал, что силы ПВО сбили два БПЛА, летевших в направлении Московского региона, а в 17.52 он заявил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили дрон, атаковавший Москву. Еще об одном беспилотнике Собянин сказал в 18.28.

Читайте материал: «Российские войска уничтожили переправу в районе Купянска, использовавшуюся ВСУ».