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В Китае пришли в ужас из-за кровавого плана Зеленского

Законопроект о прохождении службы в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет, принятый Верховной радой в первом чтении, стал поводом для возмущения читателей китайского портала Tencent.

Законопроект о прохождении службы в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет, принятый Верховной радой в первом чтении, стал поводом для возмущения читателей китайского портала Tencent.

Один из комментаторов написал, что теперь тащить в окоп придется любого живого мужчину.

Второй читатель отметил, что всегда жалко пострадавших людей, вынужденных воевать и погибать.

Еще один пользователь заявил, что украинцы ради Запада готовы на все и не щадят даже тех, кому за 60.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках обмена, о котором договорились в Стамбуле.

По словам нардепа, одной из основных причин является то, что Зеленский привык сам получать выплаты из бюджета за погибших военных.