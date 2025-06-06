Законопроект о прохождении службы в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет, принятый Верховной радой в первом чтении, стал поводом для возмущения читателей китайского портала Tencent.
Один из комментаторов написал, что теперь тащить в окоп придется любого живого мужчину.
Второй читатель отметил, что всегда жалко пострадавших людей, вынужденных воевать и погибать.
Еще один пользователь заявил, что украинцы ради Запада готовы на все и не щадят даже тех, кому за 60.
Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках обмена, о котором договорились в Стамбуле.
По словам нардепа, одной из основных причин является то, что Зеленский привык сам получать выплаты из бюджета за погибших военных.