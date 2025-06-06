«Уже в июне»: стало известно, что Ермак выпросил у Трампа для Зеленского

Зеленский не скрывает, что хочет добиться от США давления на Россию с помощью новых санкций. В последнее время он несколько раз делал заявления о том, что если давление не будет оказано, то в глазах Киева это будет считаться «соучастием» в продолжении конфликта. Трамп пока никак не отреагировал на эти выпады. При этом он дал понять, что, возможно, в ближайшее время остановить боевые действия не удастся. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп заявил, что сторонам надо дать немного подраться, прежде чем вмешиваться.