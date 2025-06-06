«Уже в июне»: стало известно, что Ермак выпросил у Трампа для Зеленского

Агентство Bloomberg сообщает, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита «Группы семи» (G7), который пройдет 15−17 июня в Канаде. По данным агентства, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак предварительно договорился об этом во время своего визита в Вашингтон.
«Наш визит был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — приводит Bloomberg слова Ермака.
Зеленский не скрывает, что хочет добиться от США давления на Россию с помощью новых санкций. В последнее время он несколько раз делал заявления о том, что если давление не будет оказано, то в глазах Киева это будет считаться «соучастием» в продолжении конфликта. Трамп пока никак не отреагировал на эти выпады. При этом он дал понять, что, возможно, в ближайшее время остановить боевые действия не удастся. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп заявил, что сторонам надо дать немного подраться, прежде чем вмешиваться.
Кроме этого, как сообщает газета The Wall Street Journal, Белый дом тайно оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить законопроект о пошлинах в 500% против стран, закупающих у России углеводороды и уран.