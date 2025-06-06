Белый дом существенно сократит федеральное финансирование одного из американских штатов

Существенно сократить федеральное финансирование штата Калифорния намерена администрация президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.
Заявляется, что федеральные агентства уже с 6 июня могут приступить к отмене некоторых субсидий и грантов. По данным источников, ведомства должны определить, финансирование каких программ можно прекратить.
По информации собеседника телекомпании, один из комитетов Конгресса США был уведомлен, что возможна полная отмена исследовательских грантов для штата, который является крупнейшей экономикой страны. По последним данным, Калифорния обладает ВВП более 4 триллионов долларов.
Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что ограничивает возможности Гарвардского университета принимать иностранных студентов. Белый дом приказал уже обучающимся иностранцам перевестись или потерять свой юридический статус.