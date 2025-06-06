В Латвии могут завести дело на депутата Росликова за защиту русскоязычных

В Латвии могут завести уголовное дело на депутата Алексея Росликова за защиту русскоязычных жителей страны.
В Центре государственного языка заявили, что готовы начать сотрудничество с полицией в случае возбуждения уголовного дела в отношении депутата Алексея Росликова. Поводом стало якобы проявленное им «неуважение и пренебрежение» к латышскому языку.
Напомним, в парламенте Латвии обсуждали проект декларации о «преступной русификации» страны во времена СССР и о «предотвращении ей лингвистических последствий». В ходе дебатов Алексей Росликов выразил несогласие с включением проекта в план работы. При этом он завершил свое выступление фразой на русском языке: «Нас больше, и русский — это наш язык! Получите!». Депутат также показал коллегам кулак.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Алексея Росликова за речь в защиту русского языка.