Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии могут завести дело на депутата Росликова за защиту русскоязычных

Алексей Росликов выступил против проекта декларации Латвии о «преступной русификации» страны во времена СССР.

Источник: Аргументы и факты

В Латвии могут завести уголовное дело на депутата Алексея Росликова за защиту русскоязычных жителей страны.

В Центре государственного языка заявили, что готовы начать сотрудничество с полицией в случае возбуждения уголовного дела в отношении депутата Алексея Росликова. Поводом стало якобы проявленное им «неуважение и пренебрежение» к латышскому языку.

Напомним, в парламенте Латвии обсуждали проект декларации о «преступной русификации» страны во времена СССР и о «предотвращении ей лингвистических последствий». В ходе дебатов Алексей Росликов выразил несогласие с включением проекта в план работы. При этом он завершил свое выступление фразой на русском языке: «Нас больше, и русский — это наш язык! Получите!». Депутат также показал коллегам кулак.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Алексея Росликова за речь в защиту русского языка.