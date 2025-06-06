Federalist: штаб Клинтон знал о компромате Киева против главы штаба Трампа

Ранее авторы статьи в газете Politico предположили, что судебное разбирательство в отношении Манафорта, работавшего также советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, стало одной из причин нелюбви Трампа к Украине. Из обнаруженных у Януковича документов стало известно о тайном подкупе украинских журналистов и чиновников. Фамилия Манафорта фигурировала там 22 раза, против него было возбуждено дело. Трамп воспринял этот скандал как попытку помешать его избирательной кампании.