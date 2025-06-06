В предвыборном штабе Хиллари Клинтон еще в 2016 году узнали о планах украинских чиновников обнародовать «черную бухгалтерию» Партии регионов, ставшей впоследствии основанием для отстранения от кампании Пола Манафорта, который возглавлял штаб Дональда Трампа, пишет Federalist, ссылаясь на документы, опубликованные сенатором Чаком Грассли.
Информацию о готовящейся публикации сотрудница аналитической фирмы Fusion GPS Нелли Ор, работавшая на штаб Клинтон, 30 мая 2016 года передала своему супругу Брюсу Ору, который на тот момент был высокопоставленным сотрудником минюста США. В тот же день о планах Киева известила двух федеральных прокуроров.
Публикация о «черной бухгалтерии» на Украине появилась 31 мая, в ней не было упоминания о связях с Манафортом и американской политикой. Автором статьи был украинский политик Сергей Лещенко, который критиковал Трампа. Впоследствии он признал, что информация была обнародована с целью оказать влияние на президентские выборы в США.
Публикация документов Партии регионов повлекла громкое расследование в отношении Манафорта, его отправили в отставку.
Все эти данные являются подтверждением причастности штаба Клинтон и украинских политиков к попыткам дискредитировать Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, отмечается в статье Federalist.
Ранее авторы статьи в газете Politico предположили, что судебное разбирательство в отношении Манафорта, работавшего также советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, стало одной из причин нелюбви Трампа к Украине. Из обнаруженных у Януковича документов стало известно о тайном подкупе украинских журналистов и чиновников. Фамилия Манафорта фигурировала там 22 раза, против него было возбуждено дело. Трамп воспринял этот скандал как попытку помешать его избирательной кампании.