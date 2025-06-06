В Минтруда рассказали о важных нюансах, касающихся трудового отпуска белорусов

Согласно общему правилу, работник имеет право уйти в трудовой отпуск не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя, рассказали в ведомстве. Это касается отпуска за первый рабочий год, который исчисляется со дня приема на работу. В то же время, как подчеркнули в Минтруда, наниматель имеет право предоставить часть отпуска ранее шести месяцев по просьбе работника.