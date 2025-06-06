В Минтруда рассказали о важных нюансах, касающихся трудового отпуска белорусов

О важных нюансах, которые касаются трудового отпуска белорусов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Согласно общему правилу, работник имеет право уйти в трудовой отпуск не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя, рассказали в ведомстве. Это касается отпуска за первый рабочий год, который исчисляется со дня приема на работу. В то же время, как подчеркнули в Минтруда, наниматель имеет право предоставить часть отпуска ранее шести месяцев по просьбе работника.
В ведомстве напомнили, что все организации (а также индивидуальные предприниматели) обязаны составлять график отпусков, который утверждается каждый год до 5 января. При этом некоторые категории граждан в Беларуси имеют право выбирать даты отпусков первыми. Это, например, матери двух и более детей до 14 лет, а также родители детей-инвалидов.
В Минтруда отметили, что работнику полагается минимум 14 дней отпуска в год. Ему обязаны выплатить отпускные за два календарных дня до начала отпуска.