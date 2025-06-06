Премьер Индии открыл движение по самому высокому ж/д мосту в мире

Сооружение было построено в сложных условиях Гималаев. При строительстве использовалась конструкционная сталь, которая способна выдерживать большие перепады температур и сильные ветры. Поезда на мосту смогут двигаться со скоростью 100 км/ч в час. Конструкция ж/д моста спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильные землетрясения. Известно, что на его строительство было потрачено более $160 млн и несколько десятилетий. -0-