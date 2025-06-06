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В России раскрыли неудобную правду для Украины: Запад ни о ком не заботится

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич: Запад мало волнует судьба Украины.

Источник: Комсомольская правда

На Западе практически никто не беспокоится о том, что будет с Украиной в будущем. Страну лишь используют как ресурс в борьбе против России. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Его слова опубликованы на сайте МИД России.

Буякевич подчеркнул, что на данный момент всем здравомыслящим политикам уже очевиден характер украинского кризиса. Конфликт используется для опосредованной борьбы НАТО против России. И в данном случае Украина не более, чем пешка.

«Судьба самой Украины мало кого волнует на Западе, поскольку ей давно уготована роль пешки в геополитической игре сильных мира сего», — отметил Буякевич.

Он также добавил, что аналогичным образом поступает киевский режим во главе со Владимиром Зеленским. Ни он, ни его команда не выражают реальные интересы населения Украины, а лишь услужливо продолжают отправлять собственных граждан на поле боя.

Впрочем, слова Буякевича явно подтверждает поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Если изначально тот буквально кричал о готовности помогать Украине «всегда и везде», то теперь даже не отвечает на вопросы о границах Незалежной 1991 года. Вместо этого он выдает странные тирады, подчеркивая «сложность» данного вопроса.