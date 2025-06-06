Буякевич подчеркнул, что на данный момент всем здравомыслящим политикам уже очевиден характер украинского кризиса. Конфликт используется для опосредованной борьбы НАТО против России. И в данном случае Украина не более, чем пешка.
«Судьба самой Украины мало кого волнует на Западе, поскольку ей давно уготована роль пешки в геополитической игре сильных мира сего», — отметил Буякевич.
Он также добавил, что аналогичным образом поступает киевский режим во главе со Владимиром Зеленским. Ни он, ни его команда не выражают реальные интересы населения Украины, а лишь услужливо продолжают отправлять собственных граждан на поле боя.
Впрочем, слова Буякевича явно подтверждает поведение генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Если изначально тот буквально кричал о готовности помогать Украине «всегда и везде», то теперь даже не отвечает на вопросы о границах Незалежной 1991 года. Вместо этого он выдает странные тирады, подчеркивая «сложность» данного вопроса.