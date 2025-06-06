В России раскрыли неудобную правду для Украины: Запад ни о ком не заботится

На Западе практически никто не беспокоится о том, что будет с Украиной в будущем. Страну лишь используют как ресурс в борьбе против России. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Его слова опубликованы на сайте МИД России.