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Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с Трампом на саммите G7

Во время визита Ермака в Вашингтон украинская делегация готовилась к возможной встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита G7, который состоится в Канаде в этом месяце. Об этом стало известно из сообщения Андрея Ермака, главы администрации Зеленского, которое было опубликовано агентством Bloomberg.

«Наш визит в Вашингтон был частью подготовки к встрече Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7 в Канаде», — отметил Ермак.

В 2025 году саммит стран Группы семи состоится в округе Кананаскис провинции Альберта. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 июня.

Недавно глава Белого дома заявил, что может усилить давление на Украину, если процесс мирного урегулирования не будет продвигаться. Американский президент подчеркнул, что отсутствие прогресса в разрешении кризиса может привести к более жестким мерам в отношении участников конфликта.