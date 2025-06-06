Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с Трампом на саммите G7

Недавно глава Белого дома заявил, что может усилить давление на Украину, если процесс мирного урегулирования не будет продвигаться. Американский президент подчеркнул, что отсутствие прогресса в разрешении кризиса может привести к более жестким мерам в отношении участников конфликта.