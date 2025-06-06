Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита G7, который состоится в Канаде в этом месяце. Об этом стало известно из сообщения Андрея Ермака, главы администрации Зеленского, которое было опубликовано агентством Bloomberg.
«Наш визит в Вашингтон был частью подготовки к встрече Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7 в Канаде», — отметил Ермак.
В 2025 году саммит стран Группы семи состоится в округе Кананаскис провинции Альберта. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 июня.
Недавно глава Белого дома заявил, что может усилить давление на Украину, если процесс мирного урегулирования не будет продвигаться. Американский президент подчеркнул, что отсутствие прогресса в разрешении кризиса может привести к более жестким мерам в отношении участников конфликта.