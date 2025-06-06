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Почти два десятка украинских беспилотников атаковали шесть районов Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть районов Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем пятницы, 6 июня.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть районов Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем пятницы, 6 июня. О последствиях ударов в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, атакам подверглись населенные пункты Комосомольский, Октябрьский, Стрелецкой, Лозовое и Бессоновка Белгородского района. В результате ударов повреждения получили гараж, заборы и легковые автомобили, линия электропередачи, частные дома, навес и трактор.

В Грайворонском округе удар пришелся на село Мокрая Орловка. В населенном пункте в результате атаки дрона повреждения получила ЛЭП.

«Жители двух улиц временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерство обороны», — сообщил Гладков.

Атакам поверглись села Верхние Лубянки, Волчья Александровка и участок дороги Верхние Лубянки-Красный Пахарь Волоконовского района. Повреждения получили машины и частный дом: строение загорелось, но пожарные потушили здание.

Также под атаку украинских БПЛА попали село Стригуны Борисовского района, хутор Ржавец, села Новая Таволжанка и Вознесеновка Шебекинского округа, город Валуйки и село Пристень Валуйского округа.

В Новой Таволжанке FPV-дрон ударил по территорию предприятия — загорелись два здания, которые тушили сотрудники МЧС.

В населенных пунктах повреждения получили дома и автомобили, включая грузовик и работающий в поле КамАЗ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по зданию суда.