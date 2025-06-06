Почти два десятка украинских беспилотников атаковали шесть районов Брянской области

По информации главы региона, атакам подверглись населенные пункты Комосомольский, Октябрьский, Стрелецкой, Лозовое и Бессоновка Белгородского района. В результате ударов повреждения получили гараж, заборы и легковые автомобили, линия электропередачи, частные дома, навес и трактор.