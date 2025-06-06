Начальник Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операции в Газе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации и утвердил оперативные планы продолжения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Замир «провел оценку ситуации и утвердил оперативные планы Южного командования по продолжению операции в секторе Газа», говорится в заявлении. 1 июня начальник Генштаба дал указание расширить боевые действия на дополнительные районы как на юге, так и на севере сектора.
18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлен окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа. -0-