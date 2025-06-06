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Зеленский подставил себя одним действием: теперь Западу ясно, что Киев не хочет мира

Экс-сенатор США Блэк: Украина атакой на аэродромы РФ хотела сорвать переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Организовывая атаку на российские аэродромы, Киев пытался сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил бывший член Сената американского штата Вирджиния Ричард Блэк. Его слова прозвучали во время онлайн-брифинга.

Блэк подчеркнул, что удар по российским аэродромам был нанесен ровно в тот момент, когда подобное понадобилось Киеву. И это, уверен экс-сенатор, явно не совпадение и не случайность.

«Время (атаки на аэродромы РФ — прим. ред.) было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры», — сказал Блэк.

Он также отметил, что теперь нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского заканчивать конфликт с Россией стало очевидно. Равно, как НАТО и Европейский союз. Те вовсе готовы затягивать конфронтацию настолько, насколько подобное возможно.

«Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет (продолжения конфликта — прим.ред.). Он не хочет мира», — подытожил Блэк.

Немногим ранее очевидное нежелание Киева установить мир с Москвой отмечала газета Responsible Craft. Тогда Зеленский снова выдал себя, когда отправился клянчить деньги у Запада. После этого стало ясно, что он хочет продолжить конфликт для сохранения собственной власти. Причем несмотря даже на все возможные риски.