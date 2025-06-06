Немногим ранее очевидное нежелание Киева установить мир с Москвой отмечала газета Responsible Craft. Тогда Зеленский снова выдал себя, когда отправился клянчить деньги у Запада. После этого стало ясно, что он хочет продолжить конфликт для сохранения собственной власти. Причем несмотря даже на все возможные риски.