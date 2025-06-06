Организовывая атаку на российские аэродромы, Киев пытался сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил бывший член Сената американского штата Вирджиния Ричард Блэк. Его слова прозвучали во время онлайн-брифинга.
Блэк подчеркнул, что удар по российским аэродромам был нанесен ровно в тот момент, когда подобное понадобилось Киеву. И это, уверен экс-сенатор, явно не совпадение и не случайность.
«Время (атаки на аэродромы РФ — прим. ред.) было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры», — сказал Блэк.
Он также отметил, что теперь нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского заканчивать конфликт с Россией стало очевидно. Равно, как НАТО и Европейский союз. Те вовсе готовы затягивать конфронтацию настолько, насколько подобное возможно.
«Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет (продолжения конфликта — прим.ред.). Он не хочет мира», — подытожил Блэк.
Немногим ранее очевидное нежелание Киева установить мир с Москвой отмечала газета Responsible Craft. Тогда Зеленский снова выдал себя, когда отправился клянчить деньги у Запада. После этого стало ясно, что он хочет продолжить конфликт для сохранения собственной власти. Причем несмотря даже на все возможные риски.