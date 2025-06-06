«Адский уикэнд»: американский генерал назвал операцию «Паутина» прелюдией более масштабного нападения

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России. По данным издания, это уже подстегнуло напряжение между Вашингтоном и Киевом. В публикации также говорится, что СБУ якобы готовит серию диверсионных операций, в том числе, внезапную атаку на Тихоокеанский флот с использованием беспилотников.