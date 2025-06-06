Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом: бизнесмен оставил смайлик под постом политика

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Дмитрий Медведев разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором отметил, что Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Трампом и Маском. По его словам, Москва готова содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята, призвал замглавы Совбеза.