Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом: бизнесмен оставил смайлик под постом политика

Маска развеселила шутка Медведева про готовность помирить его с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск положительно оценил шутку заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X, заявившего, что Россия готова помирить его с президентом США Дональдом Трампом за «разумную плату».

Владелец Tesla прокомментировал сообщение российского политика смеющимся до слез эмодзи.

Маск отреагировал на шутку Медведева Фото: Скриншот.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Дмитрий Медведев разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором отметил, что Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Трампом и Маском. По его словам, Москва готова содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята, призвал замглавы Совбеза.

Напомним, 5 июня разгорелась публичная перепалка миллиардера и главы Белого дома, которая позволила наплодить мемы на эту тему в Сети. Занятно, что часть из них связана с Россией. KP.RU собрал самые популярные мемасики о конфликте Маска с Трампом.