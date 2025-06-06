Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом: бизнесмен оставил смайлик под постом политика

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск положительно оценил шутку заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X, заявившего, что Россия готова помирить его с президентом США Дональдом Трампом за «разумную плату».
Владелец Tesla прокомментировал сообщение российского политика смеющимся до слез эмодзи.
Маск отреагировал на шутку Медведева Фото: Скриншот.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее Дмитрий Медведев разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором отметил, что Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Трампом и Маском. По его словам, Москва готова содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята, призвал замглавы Совбеза.
Напомним, 5 июня разгорелась публичная перепалка миллиардера и главы Белого дома, которая позволила наплодить мемы на эту тему в Сети. Занятно, что часть из них связана с Россией. KP.RU собрал самые популярные мемасики о конфликте Маска с Трампом.