Боец ЧВК «Вагнер» сообщил подробности операции в Мали

Принимавший участие в кампании в Мали бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Линч раскрыл подробности операции в этой африканской стране. Об этом пишет «Лента.ру».
Собеседник издания заявил, что миссия успешно выполнена. Он уточнил, что российская частная военная компания «Вагнер» успешно обучила подразделения Вооруженных сил Мали в ходе миссии на территории страны.
По словам Линча, ВС Мали теперь оснащены и подготовлены.
Стратегическое сотрудничество включало в себя обмен опытом и адаптацию российских методик к местным условиям, добавил «вагнеровец».
Ранее сообщалось, что в ходе операции против террористических группировок в Мали ЧВК «Вагнер» нейтрализовала тысячи участников вооруженных формирований.