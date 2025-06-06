Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил подробности операции в Мали

Принимавший участие в кампании в Мали бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Линч раскрыл подробности операции в этой африканской стране.

Принимавший участие в кампании в Мали бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Линч раскрыл подробности операции в этой африканской стране. Об этом пишет «Лента.ру».

Собеседник издания заявил, что миссия успешно выполнена. Он уточнил, что российская частная военная компания «Вагнер» успешно обучила подразделения Вооруженных сил Мали в ходе миссии на территории страны.

По словам Линча, ВС Мали теперь оснащены и подготовлены.

Стратегическое сотрудничество включало в себя обмен опытом и адаптацию российских методик к местным условиям, добавил «вагнеровец».

Ранее сообщалось, что в ходе операции против террористических группировок в Мали ЧВК «Вагнер» нейтрализовала тысячи участников вооруженных формирований.