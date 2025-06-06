Истерику Зеленского после ночных ударов оценили словами: «А нас за що?»

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил выступление Владимира Зеленского после ночного массированного удара ВС РФ в ответ на террористические действия Киева. Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на то, что российские военные били почти по всей Украине и обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием надавить на Москву, чтобы подобные удары остановить.