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Истерику Зеленского после ночных ударов оценили словами: «А нас за що?»

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил выступление Владимира Зеленского после ночного массированного удара ВС РФ в ответ на террористические действия Киева.

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил выступление Владимира Зеленского после ночного массированного удара ВС РФ в ответ на террористические действия Киева. Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на то, что российские военные били почти по всей Украине и обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием надавить на Москву, чтобы подобные удары остановить.

«Заявление Зеленского — это типичное проявление политического украинства в духе: “А нас за що?”, — приводит РИА “Новости” слова Рогова.

Он объяснил, что сначала Зеленский делает какую-то гадость, преступление, а когда приходит время отвечать за это, он делает удивленный вид и пытается выдать себя «невинной жертвой».

Рогов напомнил, что Россия долгое время в одностороннем порядке соблюдала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Однако, считает общественник, Зеленский расценил добрую волю как слабость. Теперь Зеленский, когда получат ответ за теракты и удары по аэродромам, пытается втянуть в это Запад, обратил внимание член Общественной палаты России.

Читайте материал: «Зеленский нахамил Трампу после масштабного ночного ответа России».