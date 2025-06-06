Власти Киева по политическим причинам отправили в тюрьму около 13 тысяч человек, что составляет более четверти от общего числа заключённых в стране. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.
«Большинство политзаключенных на Украине — пожилые женщины, вся “вина” которых заключается в раздаче гуманитарной помощи, составлении списков нуждающихся в социальных пособиях, обучении детей в школах», — подчеркнул он.
Волгарев озвучил цифры, согласно которым «в застенках киевского режима сейчас находится до 13 тысяч политических заключенных». «Это очень много, учитывая, что общее число людей в тюрьмах не превышает 40 тысяч», — отметил дипломат.
Заместитель постоянного представителя России отметил, что киевский режим проводит беспрецедентные репрессии не только против общественных деятелей и правозащитников.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что для киевского режима власть важнее жизней граждан Украины. Глава государства указал, что Киев не считает украинцев «своими».