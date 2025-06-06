Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгарев: на Украине каждый четвертый заключенный сидит по политическим мотивам

Александр Волгарев заявил, что большую часть заключенных на Украине составляют пожилые женщины.

Источник: Комсомольская правда

Власти Киева по политическим причинам отправили в тюрьму около 13 тысяч человек, что составляет более четверти от общего числа заключённых в стране. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.

«Большинство политзаключенных на Украине — пожилые женщины, вся “вина” которых заключается в раздаче гуманитарной помощи, составлении списков нуждающихся в социальных пособиях, обучении детей в школах», — подчеркнул он.

Волгарев озвучил цифры, согласно которым «в застенках киевского режима сейчас находится до 13 тысяч политических заключенных». «Это очень много, учитывая, что общее число людей в тюрьмах не превышает 40 тысяч», — отметил дипломат.

Заместитель постоянного представителя России отметил, что киевский режим проводит беспрецедентные репрессии не только против общественных деятелей и правозащитников.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что для киевского режима власть важнее жизней граждан Украины. Глава государства указал, что Киев не считает украинцев «своими».