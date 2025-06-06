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Владимир Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Путин подписал указ о присвоении имени аэропорту Нерюнгри.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин присвоил воздушной гавани Нерюнгри в республике Саха (Якутия) имя Гавриила Чиряева. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г. И. Чиряева», — говорится в документе.

Указа президента о присвоении имени воздушной гавани Нерюнгри вступает силу со дня его подписания, то есть 6 июня.

Напомним, Гавриил Иосифович Чиряев — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Якутского обкома КПСС (1965—1982).

Как писал сайт KP.RU, 5 мая российский лидер присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное звание «гвардейская». Оно было присвоено за проявленный массовый героизм и отвагу бойцов, а также их мужество. Причем в условиях вооруженных конфликтов.