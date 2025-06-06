Владимир Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Как писал сайт KP.RU, 5 мая российский лидер присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное звание «гвардейская». Оно было присвоено за проявленный массовый героизм и отвагу бойцов, а также их мужество. Причем в условиях вооруженных конфликтов.