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Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Соответствующий указ президента РФ вступает в силу с 6 июня.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Нерюнгри в Якутии имя Гавриила Чиряева. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«В соответствии с пунктом 1 указа президента РФ № 681… присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г. И. Чиряева».

Отмечается, что документ вступает в силу с даты подписания, 6 июня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил 305-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская». Бригада получила это звание за проявленные личным составом в ходе СВО на Украине «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».