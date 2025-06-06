Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Нерюнгри в Якутии имя Гавриила Чиряева. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
«В соответствии с пунктом 1 указа президента РФ № 681… присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г. И. Чиряева».
Отмечается, что документ вступает в силу с даты подписания, 6 июня.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил 305-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская». Бригада получила это звание за проявленные личным составом в ходе СВО на Украине «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».