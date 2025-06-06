Одесситы взорвали полковника ТЦК вместе с машиной

В селе Донская Балка в Одесской области на автодороге на Березовку произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Одесского ТЦК Олег Номеровский. Украинские правоохранители предполагают, что это был целенаправленный подрыв с целью ликвидации военкома. На месте работают вссе экстренные службы, в том числе сотрудники СБУ.
Сначала о происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Одесской области. По данным украинских правоохранителей, при взрыве погиб один человек. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и криминалисты.
Затем в украинские СМИ начали просачиваться подробности. Как передает издание «Южный курьер» — погиб высокопоставленный офицер ТЦК Одессы Олег Номеровский.
Сгоревший автомобиль Renault Megane принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. За рулем находился начальник четвертого отдела Одесского ТЦК полковник Олег Номеровский. Его останки обнаружили в обгоревшем салоне и на проезжей части. При этом в автомобиле взрывом в районе водительского сиденья отсутствует дно.
Взрывотехники, обследовавшие место происшествия, предполагают, что автомобиль был подорван дистанционным образом. Поэтому рассматривается версия целенаправленной акции по ликвидации полковника.
Работа следователей, экспертов и сотрудников СБУ на месте происшествия продолжается.