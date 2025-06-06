Одесситы взорвали полковника ТЦК вместе с машиной

В селе Донская Балка в Одесской области на автодороге на Березовку произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Одесского ТЦК Олег Номеровский. Украинские правоохранители предполагают, что это был целенаправленный подрыв с целью ликвидации военкома. На месте работают вссе экстренные службы, в том числе сотрудники СБУ.