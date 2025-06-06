Суд по делу о поджоге домов премьер-министра Великобритании назначен на апрель 2026 года

8 мая в районе Кентиш-Таун загорелась машина на улице, где находится недвижимость премьера. 11 мая произошел пожар в доме в Ислингтоне, где ранее проживал Стармер. На следующий день загорелся подъезд жилого дома в Кентиш-Тауне, где премьер жил с семьей до прошедших выборов.