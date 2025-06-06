Суд по делу о поджоге домов премьер-министра Великобритании назначен на апрель 2026 года

Суд по делу трех выходцев из Украины, обвиняемых в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назначен на 27 апреля 2026 года. Решение приняла судья Пармджит Каур Чима-Грабб.
В деле фигурируют 21-летний Роман Лавринович, 34-летний Петр Починок и 26-летний Станислав Карпюк, имеющий румынское гражданство и украинское происхождение. Лавринович обвиняется непосредственно в поджоге, Починок и Карпюк — в сговоре с целью поджога.
Лавринович и Карпюк участвовали в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, тогда как Починок не присутствовал ни лично, ни заочно.
По данным агентства Reuters, стороны представят свои заявления на слушании, запланированном на октябрь. По словам защиты Карпюка и Починока, их клиенты отрицают причастность к поджогам.
8 мая в районе Кентиш-Таун загорелась машина на улице, где находится недвижимость премьера. 11 мая произошел пожар в доме в Ислингтоне, где ранее проживал Стармер. На следующий день загорелся подъезд жилого дома в Кентиш-Тауне, где премьер жил с семьей до прошедших выборов.
Лавринович был задержан первым. Карпюк был арестован 17 мая в аэропорту Лутон при попытке выехать из страны, а Починок — 19 мая в районе Челси.