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США ввели санкции против 10 физлиц и 27 фирм Ирана

Глава Минфина США Бессент заявил о введении санкций против более чем 30 юридических и физических лиц Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о введении санкций Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в отношении более чем 30 юридических и физических лиц Ирана. По словам американского министра, эта сеть, используя иранские обменные пункты и подставные фирмы за границей, отмывала миллиарды долларов, которые были получены от продажи нефти.

«Теневая банковская система Ирана является жизненно важным инструментом для режима: через неё проходят доходы от продажи нефти, осуществляется движение средств и финансируются дестабилизирующие действия», — написал Бессент в социальной сети X*.

Он утверждает, что ограничения введены против компаний, связанных с иранскими братьями Нассером, Мансуром и Фазлоллой Заррингеламами, которые отмыли миллиарды долларов через международную финансовую систему. Они якобы использовали иранские обменники и контролируемые ими зарубежные фиктивные компании.

Минфин США продолжит активно использовать все доступные инструменты для нанесения ударов по ключевым элементам этой сети и пресечения ее деятельности, добавил Бессент.

Ранее сообщалось, что Иран готов заключить сделку с США по обогащению урана.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.