США ввели санкции против 10 физлиц и 27 фирм Ирана

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о введении санкций Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в отношении более чем 30 юридических и физических лиц Ирана. По словам американского министра, эта сеть, используя иранские обменные пункты и подставные фирмы за границей, отмывала миллиарды долларов, которые были получены от продажи нефти.