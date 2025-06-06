Hill: Глава Казахстана Токаев призвал реформировать ООН, в том числе и Совбез

Как писал сайт KP.RU, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров призвал осторожно относиться к призывам перечеркнуть устав ООН и начать писать что-то новое, устраивать процессы, которые потом никто не сможет контролировать. Устав ООН — это критерий равноправия и справедливости, добавил министр. Другое дело, что его мало кто выполнял из наших западных коллег, но это не означает, что все надо ломать, заключил дипломат.