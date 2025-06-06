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Hill: Глава Казахстана Токаев призвал реформировать ООН, в том числе и Совбез

Реформы нужны, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов СБ ООН.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать структуры ООН, в том числе и Совет Безопасности. Об этом политик сообщил изданию The Hill.

Он считает, что реформы нужны, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов: США, Великобритании, Франции, России и Китая. По его мнению, только в таком случае ООН сможет лучше решать разнообразные и неотложные региональные проблемы.

Главными угрозами для мира, как отметил Токаев, являются пандемии, изменение климата и ядерное самоуничтожение.

Как писал сайт KP.RU, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров призвал осторожно относиться к призывам перечеркнуть устав ООН и начать писать что-то новое, устраивать процессы, которые потом никто не сможет контролировать. Устав ООН — это критерий равноправия и справедливости, добавил министр. Другое дело, что его мало кто выполнял из наших западных коллег, но это не означает, что все надо ломать, заключил дипломат.