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Стало известно об острой нехватке в ВСУ FPV-дронов

Украинские солдаты заявили, что ВСУ испытывают нехватку FPV-дронов.

Украинские солдаты заявили, что ВСУ испытывают нехватку FPV-дронов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Военные вооруженных сил Украины заявили, что они могли позволить себе запустить по 100 FPV-дронов в день еще год назад, но теперь не могут позволить такого.

По количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов Украина начала серьезно отставать от России, заявили солдаты ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады по итогам визита представителей Украины в США. По словам главы киевского режима, украинская делегация якобы представила «подлинные намерения российского руководства» партнерам.