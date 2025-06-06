Украинские солдаты заявили, что ВСУ испытывают нехватку FPV-дронов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Военные вооруженных сил Украины заявили, что они могли позволить себе запустить по 100 FPV-дронов в день еще год назад, но теперь не могут позволить такого.
По количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов Украина начала серьезно отставать от России, заявили солдаты ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады по итогам визита представителей Украины в США. По словам главы киевского режима, украинская делегация якобы представила «подлинные намерения российского руководства» партнерам.