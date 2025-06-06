Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Напомним, что накануне между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за споров о бюджетном проекте, который предложил американский президент. Дошло до того, что Трамп обвинил Маска в том, что тот сошел с ума и предложил лишить его компанию субсидий, которые якобы помогали продавать электромобили. А Маск заявил, что Трамп якобы фигурирует в «списках Эпштейна», фактически обвинив президента в педофилии.