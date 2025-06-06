Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск с юмором воспринял сообщение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X, в котором он в шутливой форме предложил помирить миллиардера с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что ранее Медведев написал, что Россия готова содействовать достижению мира между Маском и Трампом за «разумную плату» в виде акций Starlink.
Маск поставил в ответ на это сообщение смеющий до слез эмодзи.
Напомним, что накануне между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за споров о бюджетном проекте, который предложил американский президент. Дошло до того, что Трамп обвинил Маска в том, что тот сошел с ума и предложил лишить его компанию субсидий, которые якобы помогали продавать электромобили. А Маск заявил, что Трамп якобы фигурирует в «списках Эпштейна», фактически обвинив президента в педофилии.
Позже американские СМИ сообщили, что Трамп и Маск рассчитывают уладить этот конфликт. Да и сам Маск сделал несколько примирительных заявлений в соцсети Х.