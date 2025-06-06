Президент Казахстана выступил за обновление Совета Безопасности ООН

«Будучи страной, которая в те годы сильно пострадала от распространения ядерного оружия, Казахстан был в авангарде глобальных усилий по денуклеаризации. В этом направлении был достигнут прогресс. Однако тот факт, что мы по-прежнему находимся в нескольких секундах от экзистенциального краха, показывает, что в совокупности мы не смогли воспользоваться возможностями, которые открывались в годы мира», — отметил президент Казахстана.