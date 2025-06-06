Путин упразднил комиссию по строительству космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин ликвидировал комиссию по строительству космодрома Восточный. Соответствующий указ размещен на официальном правовом портале.
«Упразднить комиссию по строительству космодрома Восточный», — указано в документе. Кроме того, теряют юридическую силу некоторые решения, которые были приняты в связи с изменениями в составе комиссии. Комиссия была сформирована в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в рамках обновлённого национального проекта, связанного с космической отраслью, планируется выделить около 4,4 триллиона рублей.
Недавно гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что после того как президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание доработать национальный проект по освоению космического пространства, в него были внесены существенные изменения.