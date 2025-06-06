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В штаб-квартире ФБР неожиданно нашли потайную комнату

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, заявил, что обнаружил потайную комнату в штаб-квартире бюро, когда впервые оказался в здании.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, заявил, что обнаружил потайную комнату в штаб-квартире бюро, когда впервые оказался в здании. Об этом он высказался в интервью Джо Рогану на YouTube-канале.

По словам Пателя, потайную комнату на протяжении долгого времени скрывали от лишних глаз экс-директор ФБР Джеймс Коми и другие скрывали.

Глава ФБР отметил, что эта комната полна документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал.

Сейчас все находки изучают сотрудники бюро, добавил Патель. Что именно содержалось в документах, он уточнять не стал.

Ранее американский предприниматель Илон Маск после ссоры с президентом США заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна.