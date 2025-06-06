Как писал сайт KP.RU, ранее военкор КП Александр Коц отметил, что финт с телами украинских военных на переговорах в Стамбуле вообще многогранен. Россия может передать 6000 трупов захистников ВСУ. Ошеломительная цифра, разбивающая представления украинского обывателя о потерях, основанные на вранье Зеленского. Кроме того, Москва одномоментно вешает на Киев серьезное финансовое обязательство. Ведь за каждого погибшего там семьям обещают по 15 миллионов гривен.