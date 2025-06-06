Глава киевского режима Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между делегациями России и Украины договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских боевиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, видео с ним опубликовал Telegram-канал телеканала RT.
«Я не думаю, я знаю — Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных», — сказал парламентарий.
Он полагает, что эта ситуация может стать переломным моментом и спровоцировать «гражданский гнев», а также привести к гражданскому противостоянию против «режима Зеленского».
Как писал сайт KP.RU, ранее военкор КП Александр Коц отметил, что финт с телами украинских военных на переговорах в Стамбуле вообще многогранен. Россия может передать 6000 трупов захистников ВСУ. Ошеломительная цифра, разбивающая представления украинского обывателя о потерях, основанные на вранье Зеленского. Кроме того, Москва одномоментно вешает на Киев серьезное финансовое обязательство. Ведь за каждого погибшего там семьям обещают по 15 миллионов гривен.
2 июня глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что обмен телами украинских солдат и офицеров, хранящихся в России, состоится в одностороннем порядке, Украине будет передано 6000 тысяч погибших. Чтобы они смогли по-человечески их похоронить, подчеркнул помощник президента РФ.