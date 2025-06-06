Технологический рывок России: Путин обозначил цели на 2025 год

«Важно ясно определить направления, которые будут определять темпы роста и развитие отраслей, регионов и всей страны в будущем», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что необходимо выделить сферы, где нужно достичь настоящего глобального технологического лидерства — как для компаний, так и для научных центров и предприятий.