Технологический рывок России: Путин обозначил цели на 2025 год

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год решающим для технологического прогресса страны. Заявление опубликовано в Telegram-канале Кремля.
«Важно ясно определить направления, которые будут определять темпы роста и развитие отраслей, регионов и всей страны в будущем», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что необходимо выделить сферы, где нужно достичь настоящего глобального технологического лидерства — как для компаний, так и для научных центров и предприятий.
Президент обратил внимание на то, что ключевые национальные проекты по своей концепции должны быть ориентированы на достижение технологического превосходства.
Ранее Владимир Путин заявил, что мир находится на пороге технологической революции — человечество выйдет на новый этап развития после создания «сильного искусственного интеллекта».