Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Фишбек покинет DOGE из-за критики Маска в адрес Трампа

Основателю Tesla не удалось добиться заявленных департаментом целей, заявил внешний советник ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек заявил, что принял решение оставить пост в ведомстве, так как не согласен с критикой в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны предпринимателя Илона Маска, пишет Politico.

«Фишбек заявил Politico, что он оставит это движение после того, как Илон Маск раскритиковал президента Дональда Трампа», — говорится в статье.

Советник заявил, что считает нападки Маска на Трампа безосновательными. При этом Фишбек указал, что основателю Tesla не удалось добиться заявленных DOGE целей.

Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны миллиардера «единого, большого, красивого законопроекта» президента США. В публичной перепалке в Сети Маск заявил, что документ «омерзительный» и «возмутительный». Трамп предположил, что миллиардер лишился рассудка. Предприниматель, в свою очередь, предложил объявить импичмент главе государства и образовать новую партию.