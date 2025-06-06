Politico: Фишбек покинет DOGE из-за критики Маска в адрес Трампа

Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек заявил, что принял решение оставить пост в ведомстве, так как не согласен с критикой в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны предпринимателя Илона Маска, пишет Politico.
«Фишбек заявил Politico, что он оставит это движение после того, как Илон Маск раскритиковал президента Дональда Трампа», — говорится в статье.
Советник заявил, что считает нападки Маска на Трампа безосновательными. При этом Фишбек указал, что основателю Tesla не удалось добиться заявленных DOGE целей.
Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны миллиардера «единого, большого, красивого законопроекта» президента США. В публичной перепалке в Сети Маск заявил, что документ «омерзительный» и «возмутительный». Трамп предположил, что миллиардер лишился рассудка. Предприниматель, в свою очередь, предложил объявить импичмент главе государства и образовать новую партию.