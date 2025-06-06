Россия заверила Венгрию в продолжении поставок нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто написал в соцсетях, что получил в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заверения в том, что Москва продолжит поставки нефти и газа Будапешту.
«Нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию», — заметил Сийярто, добавив, что получил от Новака подтверждение, что Россия и впредь будет обеспечивать эти поставки.
Также Сийярто отметил, что для этого будут обеспечены и правовые условия.
Венгерский премьер поблагодарил Александр Новака и заметил, что Европа по своей вине сталкивается с постоянными энергокризисами.
Также Сийярто подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в безопасности энергоснабжения Венгрии даже не по политическим, а по географическим причинам.