WSJ: Белый дом давит на Сенат, требуя смягчить санкции против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа тайно давит на Сенат, требуя смягчить законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В статье утверждается, что Белый дом оказывает давление на одного из авторов законопроекта, сенатора Линдси Грэма*. Окружение президента США хочет наладить взаимоотношения с Москвой, а не вводить против нее карательные меры, уточнили журналисты.
В течение последних недель представители администрации Трампа конфиденциально контактировали с офисом Грэма*, убеждая его внести изменения в законопроект. В частности, предоставить Трампу право самостоятельно определять, кого подвергать ограничениям. Другим способом ослабить законопроект является замена в тексте слова «обязан» на «может», что фактически превратит санкции в необязательные.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 10 физлиц и 27 фирм Ирана.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.