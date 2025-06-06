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WSJ: Белый дом давит на Сенат, требуя смягчить санкции против России

Администрация Трампа давит на авторов законопроекта о санкциях против России в Сенате, передает The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Администрация американского лидера Дональда Трампа тайно давит на Сенат, требуя смягчить законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В статье утверждается, что Белый дом оказывает давление на одного из авторов законопроекта, сенатора Линдси Грэма*. Окружение президента США хочет наладить взаимоотношения с Москвой, а не вводить против нее карательные меры, уточнили журналисты.

В течение последних недель представители администрации Трампа конфиденциально контактировали с офисом Грэма*, убеждая его внести изменения в законопроект. В частности, предоставить Трампу право самостоятельно определять, кого подвергать ограничениям. Другим способом ослабить законопроект является замена в тексте слова «обязан» на «может», что фактически превратит санкции в необязательные.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 10 физлиц и 27 фирм Ирана.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.