Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний Мерца

Как отмечается в сообщении, поводом для обращения стали высказывания Мерца, сделанные в США. По мнению Володина, канцлер Германии «исказил историю победы над нацизмом», а также публично поддержал действия киевских властей, утверждая, что Украина наносит удары по территории России исключительно по военным объектам. «Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — передает слова пресс-служба.