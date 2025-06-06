Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний Мерца

По мнению Володина, канцлер Германии «исказил историю победы над нацизмом».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение главе бундестага Германии и лидерам парламентских фракций в связи с заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Второй мировой войне. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Как отмечается в сообщении, поводом для обращения стали высказывания Мерца, сделанные в США. По мнению Володина, канцлер Германии «исказил историю победы над нацизмом», а также публично поддержал действия киевских властей, утверждая, что Украина наносит удары по территории России исключительно по военным объектам. «Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — передает слова пресс-служба.
В сообщении также указывается, что Володин призвал немецкого канцлера пересмотреть свою оценку исторических событий и отказаться от попыток оправдать действия украинского руководства. Председатель Госдумы акцентировал внимание на недопустимости переосмысления итогов Второй мировой войны и выразил обеспокоенность оправданием «террористического режима Владимира Зеленского».
Российские власти выразили недовольство высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца относительно вклада США в освобождение Германии от нацизма, поскольку в своих заявлениях политик не упомянул Советский Союз. Накануне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Мерц подчеркнул значение Соединенных Штатов в победе над нацизмом, однако роль СССР осталась без внимания, передает RT.