Глава ФБР рассказал о найденной в штаб-квартире ведомства «тайной комнате»

Об этом он сказал в интервью Джо Рогану на YouTube.
«Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР. — RT) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс. — RT) Коми и другие скрывали от мира», — отметил Патель.
По его словам, в помещении находилось большое количество документов и жёстких дисков, о которых никто никогда не слышал.
Сейчас, как добавил директор ФБР, его подчинённые изучают найденные документы.
Ранее представители Секретной службы допросили бывшего главу ФБР США Джеймса Коми, в публикации которого в соцсетях увидели якобы призыв к убийству главы Белого дома Дональда Трампа.