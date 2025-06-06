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Глава ФБР рассказал о найденной в штаб-квартире ведомства «тайной комнате»

Директор ФБР Кэш Патель рассказал, что обнаружил в штаб-квартире бюро «тайную комнату» с множеством документов и жёстких дисков.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал в интервью Джо Рогану на YouTube.

«Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР. — RT) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс. — RT) Коми и другие скрывали от мира», — отметил Патель.

По его словам, в помещении находилось большое количество документов и жёстких дисков, о которых никто никогда не слышал.

Сейчас, как добавил директор ФБР, его подчинённые изучают найденные документы.

Ранее представители Секретной службы допросили бывшего главу ФБР США Джеймса Коми, в публикации которого в соцсетях увидели якобы призыв к убийству главы Белого дома Дональда Трампа.